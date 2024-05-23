ads
الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسيرة حاشدة تندد بإعدام الاحتلال طفل فلسطيني في جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خرج مئات من الفلسطينيين في بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية، اليوم الخميس، تنديدًا بجريمة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لليوم الثاني في مدينة جنين ومخيمها، وتنديدًا بإعدام الطفل الشهيد وسيم عاهد جرادات، من بلدة السيلة الحارثية غربي جنين، والذي استشهد برصاص الاحتلال قرب مدخل جنين الغربي، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”. 

ونقل جثمان الطفل الشهيد من مستشفى جنين الحكومي بسبب عدم توافر مكان في الثلاجات المزدحمة بالشهداء، إلى بلدة اليامون، إذ رفع الفلسطينيون الجثمان على الأكتاف، وسط الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الفلسطينيين، وبحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

وسيُنقل جثمان الطفل الشهيد إلى مسقط رأسه في السيلة الحارثية، حيث أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس.

اقتحام مخيم جنين مسيرة حاشدة قوات الاحتلال