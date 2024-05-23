أوكرانيا: تشيلي أكدت لنا حضورها قمة السلام المرتقبة في يونيو المقبل

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن نظيره التشيلي، جابرييل بوريتش، قد أكد له في محادثة هاتفية مشاركته في قمة السلام المقررة في يونيو المقبل حول السلام مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم"- "لقد أجريت محادثة فيديو مع الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش وناقشنا الوضع في منطقة خاركيف، حيث تحاول روسيا توسيع جغرافية عملياتها العسكرية، وتحدثت معه عن الدفاع عن المنطقة وإجراءاتنا لإنقاذ الأرواح في مجتمعات الخطوط الأمامية".

كما شكر زيلينسكي تشيلي على استعدادها للانضمام إلى "الجهود الدولية لإزالة الألغام من الأراضي الأوكرانية وإعادة الأطفال الأوكرانيين".

وأكد زيلينسكي أن "الرئيس بوريتش أكد مشاركته في قمة السلام".