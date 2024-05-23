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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تشيلي أكدت لنا حضورها قمة السلام المرتقبة في يونيو المقبل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن نظيره التشيلي، جابرييل بوريتش، قد أكد له في محادثة هاتفية مشاركته في قمة السلام المقررة في يونيو المقبل حول السلام مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم"- "لقد أجريت محادثة فيديو مع الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش وناقشنا الوضع في منطقة خاركيف، حيث تحاول روسيا توسيع جغرافية عملياتها العسكرية، وتحدثت معه عن الدفاع عن المنطقة وإجراءاتنا لإنقاذ الأرواح في مجتمعات الخطوط الأمامية".

كما شكر زيلينسكي تشيلي على استعدادها للانضمام إلى "الجهود الدولية لإزالة الألغام من الأراضي الأوكرانية وإعادة الأطفال الأوكرانيين".

وأكد زيلينسكي أن "الرئيس بوريتش أكد مشاركته في قمة السلام".

أوكرانيا تشيلي قمة السلام يونيو المقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي