"CNN" تنشر رد مصر على تقارير تشويه دور القاهرة في الوساطة

نشرت شبكة "CNN" الأمريكية، اليوم الأربعاء، رد مصر بشأن تشوية دور القاهرة في الوساطة بين إسرائيل وحماس.

مصدر رفيع يرد

وردًا على طلب للتعليق من الحكومة المصرية، قال مصدر مصري رفيع في تصريحات لشبكة "سي إن إن" بعد نشر القصة: "تلعب بعض الأطراف لعبة اتهام الوسطاء وإلقاء اللوم عليهم واتهامهم بالتحيز من أجل التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة. وفوجئت مصر بمحاولات بعض الأطراف الإهانة المتعمدة للجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ".

ثم أصدر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، ردا مطولا وصف القصة بأنها "خاطئة" و"خالية من أي معلومات أو حقائق"، دون تقديم تفاصيل.

وقال رشوان: "المحاولات المستمرة للتشكيك وإهانة جهود الوساطة المصرية وأدوارها، مع مزاعم تتعارض مع الواقع، لن تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع في غزة والمنطقة بأكملها، وقد تدفع الجانب المصري إلى اتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من دورها للوساطة في الصراع الحالي."