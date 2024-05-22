زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو ويتهمه بالفشل السياسي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستغل كل الظروف المواتية لمهاجمة الحكومة الإسرائيلية ككل والمنظومة السياسية متمثلة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل خاص، خاصة أنه يقول إن نتاج اعتراف 3 دول بفلسطين هو اعتراف أحادي الجانب، والكل في إسرائيل يستخدمون هذا الوصف، لكنه يقول إنه نتيجة فشل سياسي.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أنه بهذا يلقي اللوم على المستوى السياسي المتمثل في "نتنياهو" ووزير الخارجية يسرائيل كاتس ، اللذان لم يعرفا كيفية إدارة الأزمات السياسية في هذا الوقت الراهن، والذي دفع لربما حسب اعتقاده إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولفتت أنه منذ ساعات الصباح والجميع يغرد على هذا الاعتراف، حيث أجمعوا أن هذا الاعتراف أحادي الجانب، وطالبوا بمزيد من العقوبات التي تفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية، كونها الدافع والمسبب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة في أعمالها الدبلوماسية الأخيرة في المحافل الدولية.