ننشر أسماء مصابى حادث تصادم سيارة ربع نقل وملاكي بالدقهلية 

حصلت “البوابة نيوز”، على أسماء 13 مصابا فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وسيارة ملاكى على طريق المنصورة طناح أمام قرية الشناوى التابعة لمركز المنصورة وجرى نقلهم لمستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.

والمصابين هم محمد عابد عبد الفتاح ابوزيد 17 عاما بكسر بالذراع الايمن و كسر بالساق اليمنى وأدهم طه حسين على عمر 12 عاما باشتباه كسر بالذراع الأيمن واشتباه كسر بالساق اليمنى ومحمد على المتولى عوض 38 عاما ميت بجرح قطعى بالجبهة 4 سم ومحمد السيد خفاجى السيد 16 عاما بإشتباه كسر بالساق اليمنى وعمر رضا محمد المتولى 14 عاما باشتباه كسر بالعمود الفقرى وحمادة ابراهيم محمد عبد الحميد 13 عاما باشتباه خلع بالكتف الأيمن وابراهيم الدسوقى السيد موسى 16 عاما باشتباه كسر بالحوض وخالد محمد خالد صابر 35 عاما بجرح بالحاجب الأيسر 3 سم واشتباه كسر بالذراع الأيسر وابراهيم محمد ابراهيم حسن 20 عاما بنزيف بالأنف واشتباه وكسر بالفك السفلي وخالد السادات إسحاق حسن محمد 22 عاما باشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعى بالوجه 3 سم ومحمد حمادة محمد عبدالحميد 9 سنوات بنزيف من الأنف وجميعهم مقيمين قرية ميت محمود التابعة لمركز المنصورة.

كما أصيب فى الحادث أيضا كلا من محمد احمد طه ابراهيم 23 عاما باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليمنى وأحمد عبدالله سيد احمد وهدان 70 عاما بالأم بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم ومقيمان قرية طناح التابعة لمركز المنصورة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ربع نقل على طريق المنصورة طناح أمام قرية الشناوى التابعة لمركز المنصورة ووجود مصابين .

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات