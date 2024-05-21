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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 587 ألف طن قمح للشون والصوامع بالشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده حتي اليوم من الأقماح بلغ ٥٨٧٠٥٠ طن و ١٢٢كيلو قمح الي مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

أشارت  وكيل وزارة التموين  بالشرقية إلي أن تكون درجه نظافة  القمح الواردة على السياره بدرجة  نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين (وش  ومقطورة ) أن يكون وزن المقطورة منفصلا عن وزن الوش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة .

ومن جانبه أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٣٩٤١٤٦ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان  لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ،  موكداً أن  الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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