معاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات بسبب المخدرات

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم (17573 /2023- جنح العجوزة) للمتهم (مجاهد.ط)، أنه في يوم 29/8/2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة، أحرز جوهر مخدر الترامادول، ومادة مخدرة البريجبالين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

وفي واقعة أخرى، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، حكمًا بمعاقبة ربة منزل بـالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار لطفلة رضيعه أنجبتها سفاحًا خوفا من افتضاح أمرها في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة .

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (14512/2023- مركز الصف) أن المتهمة (ن. ا) كانت على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص يدعى (م. ر) ونتج عنها إنجاب الطفلة المجنى عليها، فقررت التوجه له وطالبت منه الزواج إلا أنه تنصل منها ورفض طلبها، ففكرت المتهمة على إثر ذلك التخلص من الطفلة المجنى عليها بعد أن قامت بولادتها بمستشفى اليوم الواحد بمنطقة التبين .

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه فور خروجها من المستشفى توجهت إلى بلدتها بمركز الصف ومنها إلى منطقة عرب الشرفا وتركت الطفلة بجوار أحد المنازل، وأثناء سير أحد الأشخاص يدعى (ع. ع) بذات المنطقة عثر على الطفلة حديثة الولادة متوفاة بجانب مبنى مهجور غير مكتمل وغير مأهول بالسكان “مرتدية قطعة قماش صفراء اللون وكيس بلاستيكي عالقًا بها الحبل السرى” فقام بإبلاغ الشرطة وتم نقلها لمستشفى الصف المركزى.

وبتكثيف التحريات أمكن ضبط المتهمة وأقرت بتحقيقات النيابة العامة بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد الاشخاص نتج عنها حملها للطفلة الرضيعة المجنى عليها وأنها عقب ولادتها تركتها بالطريق العام وتوفت نتيجة توقف عضلة القلب بسبب ما تعرضت له من برد شديد.