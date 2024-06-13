صور | احتفالا باليوم العالمي للدراجات.. ماراثون بمشاركة 300 شاب بالوادي الجديد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ماراثونا للدراجات الهوائية من أمام الجامعة بمنطقة الكيلو بطريق "الخارجة – أسيوط" وحتى مقر العاصمة الإدارية الجديدة شمال مدينة الخارجة، بمشاركة 300 متسابق، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للدراجات، وبحضور قيادات المديرية وبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأعطى إشارة البدء لانطلاق الماراثون الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وقال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه جرى تنظيم الماراثون بالتنسيق بين المديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة، احتفالًا باليوم العالمي للدراجات الهوائية، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعلنت يوم 3 من يونيو من كل عام يومًا عالميًا للدراجات، وذلك لما تتصف به الدراجة الهوائية من كونها وسيلة نقل بسيطة ومستدامة، وموثوقة وصديقة للبيئة وأسعارها زهيدة.

وأوضح بهاء، في تصريح اليوم، أن الماراثون يأتي ضمن حزمة من الأحداث الرياضية المتنوعة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام، ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة، وتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل كوسيلة اقتصادية وآمنة للبيئة، بما يتسق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.

ومن المقرر أن يُطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رابط التسجيل والدفع للمواطنين الراغبين في الحصول على الدراجات المتاحة ضمن المبادرة، وذلك يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024م، سيجري نشر الرابط في تمام الساعة الخامسة مساءً على صفحة "بوابة مصر للشباب والرياضة" على فيسبوك.

يحتوي رابط التسجيل والدفع على جميع تفاصيل المبادرة، بما في ذلك سعر ونوع الدراجات المتوفرة، وإجراءات وفترات التقسيط، وموعد بدء تسليم الدراجات للمواطنين المسجلين، تهدف هذه الخطوة إلى توفير فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الدراجات بأسعار مدعمة، وتحفيزهم على اعتماد وسيلة مرور صحية ومستدامة.

تعكس مبادرة "دراجتك.. صحتك" التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الرياضة والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية بين المواطنين، ومن المتوقع أن يحظى هذا الإعلان بترحيب كبير من الجمهور، حيث سيتاح لهم فرصة الحصول على دراجة بأسعار ميسرة وبتسهيلات في السداد، مما يعزز الوعي الصحي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

300 مشارك في ماراثون درجات هوائية بالوادي الجديد

الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للدرجات

انطلاق مارلااثون للدرجات الهوائية بالوادي

شباب الوادي يحتفل باليوم العالمي للدرجات الهوائية

ماراثون درجات هوائية بمدينة الخارجة