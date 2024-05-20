تنفيذاً لمبادرة "وياك".. حياة كريمة توزع 1228 هدية على طلاب جامعة بني سويف

استقبلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وفد مؤسسة حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت اشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في اطار مبادرة" وياك" التي أطلقتها المؤسسة خلال شهر مايو الجاري في عدد من الجامعات المصرية، وتهدف الي الانتشار والتواجد مع الطلاب خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع حوالي 1228 من الادوات والهدايا البسيطة علي الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك كرسائل سعادة تحفيزية للطلاب وتقديم الدعم النفسي لهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من المبادرة هو الانتشار والتواجد مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، والترويج لخطة مؤسسة حياة كريمة في ملف الشباب خلال فترة الاجازة الصيفية لتحقيق الاستغلال الامثل والاستفادة القصوى منها.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن الجامعة كانت حريصة على مشاركة مؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم النفسي للطلاب قبل ماراثون الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي، وأن هناك أوجه تعاون مشترك بين الجانبين من خلال المبادرات والندوات والقوافل التوعوية من أجل تأهيل الطلاب إلى سوق العمل وخدمة المجتمع المحلي في اطار المسئولية الاجتماعية التي تتبناها ادارة الجامعة تجاه المجتمع المحيط.

وعبّر الطلاب عن فرحتهم وسعادتهم بتواجد حياة كريمة وتعريفهم بالأنشطة التي تقوم بها، مؤكدين حرصهم على الانضمام إلى المؤسسة عقب انتهاء الامتحانات والمشاركة في التطوع وبناء الوطن.