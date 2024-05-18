حليف لبوتين يوبخ الاتحاد الأوروبي لحظر توزيع 4 وسائل إعلامية روسية

وبخ رئيس مجلس النواب الروسي اليوم السبت الاتحاد الأوروبي لحظر توزيع أربعة وسائل إعلامية روسية وقال إنه أظهر مدى رفض الغرب تقبل أي وجهة نظر بديلة وإنه يدمر حرية التعبير.

وذكر الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة أنه سيعلق توزيع فويس أوف يوروب، ووكالة ريا نوفوستي، وصحيفتي إزفيستيا، وروسيسكايا جازيتا، بسبب أنها جميعا "أساسية ومحورية في تقديم حرب العدوان الروسية على أوكرانيا ودعمها".

وقالت روسيا إن التحرك سينجم عنه رد قاس ضد الإعلام الغربي في موسكو، إلا أنها لم تعلن بعد أي المنظمات الإعلامية ستتأثر.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) "قيادة الاتحاد الأوروبي يمكنها فحسب التحدث عن حرية التعبير، لكنها في الواقع لا تتقبلها". وفولودين حليف مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين وعضو في مجلس الأمن الروسي.

وأضاف فولودين "يحظرون أي وجهة نظر بديلة ويدمرون حرية التعبير وينتهكون الحق في حرية نشر المعلومات وتلقيها".

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، رحل بعض الصحفيين الروس عن البلاد وأغلقت مؤسسات إعلامية مستقلة مهمة أبوابها.

ووصفت نقابة الصحفيين في روسيا حظر الاتحاد الأوروبي بأنه "غير قانوني" وقالت إن المسألة كان ينبغي أن يبت فيها القضاء