بعد ماتيب.. ليفربول يعلن رحيل نجم آخر

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، رحيل لاعب آخر عن صفوفه بنهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024.

كان ليفربول، أعلن رحيل المدافع الكاميروني جويل ماتيب بعدما قضى 8 سنوات داخل قلعة أنفيلد، قبل أن يعلن رحيل نجم آخر في نهاية رحلة المدرب الألماني يورجن كلوب.

رحيل ألكانتارا عن ليفربول

وكشف الموقع الرسمي للريدز، عن رحيل الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط الفريق بنهاية الموسم الجاري وانتهاء عقده مع العريق البريطاني.

ويرحل ألكانتارا عن ليفربول، بعدما ارتدى قميص الفريق لمدة 4 سنوات، حيث انضم إلى كتيبة كلوب مطلع موسم 2020، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في صفقة مجانية.

تياجو ألكانتارا

خاض ألكانتارا مع حمر الميرسيسايد 98 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.

ويأتي رحيل تياجو ألكانتارا رفقة جويل ماتيب، مع نهاية رحلة يورجن كلوب مع ليفربول بعد 9 سنوات حافلة بالإنجازات وحصد البطولات وتحطيم الأرقام القياسية.