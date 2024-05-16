استكمال عمليات تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

استكملت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، بمواقع عمل المحافظة، حيث قام بها مكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجاً، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.

وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة فى (مجمع المصالح الحكومية المميكن ، ومنشأت أخرى)، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها منوهاً إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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