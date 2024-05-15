تشكيل يوفنتوس لمواجهة أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتالانتا، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس إيطاليا.

يحتضن ملعب الأولمبيكو، المباراة النهائية من بطولة كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتالانتا، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي دوشان فلاهوفيتش وزميله فيديريكو كييزا، هجوم اليوفي أمام أتالانتا، في ظل تواجد أركاديوز ميليك وتيموثي وياه على مقاعد البدلاء.

وكان يوفنتوس تأهل إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على لاتسيو بهدفين مقابل هدف، فيما صعد أتالانتا إلى النهائي بعدما أطاح بنظيره فيورنتينا، بالفوز عليه برباعية مقابل هدف.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة أتالانتا

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: فيديريكو جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: وستون مكيني - أدريان رابيو - نيكولوسي - كامبياسو - إيلينج

وفي الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا.