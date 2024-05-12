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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية

تضامن النواب
تضامن النواب
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تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025،

وتناقش خلال اجتماعها الأول مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المجلس القومي للسكان.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلين عن وزارتي المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المجلس القومي للسكان.

لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية