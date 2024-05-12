اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025،

وتناقش خلال اجتماعها الأول مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المجلس القومي للسكان.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلين عن وزارتي المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المجلس القومي للسكان.