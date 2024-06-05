محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 بنسبة نجاح بلغت 77.85 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 71.20% للإعدادية المهنية.

جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وجمال عبد القادر رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية.

وقدم محافظ أسيوط – خلال اللقاء - التهنئة لجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الاعدادية ووجههم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات فى المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح ، متمنياً لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

كما وجه الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم .

وأشار المحافظ الى إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية ،موجها شكره وتقديره لكل العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم ، لافتاً إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة ، وطالب قيادات مديرية التعليم بالمحافظة ببذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن نتيجة الفصل الدراسي الثانى للشهادة الاعدادية العامة بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 77.85% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 55 ألفا و159 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 70 ألفا و 979 طالبًا، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 6 آلاف و874 طالبا نجح منهم 5343 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 86.84 % فضلاً عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 77.5 % ، مضيفًا أن النتيجة جارٍ توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.