ads
الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الداخلية يبحث مع نظيره البريطاني أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين

وزير الداخلية يلتقي
وزير الداخلية يلتقي نظيره البريطاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

hستقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، جيمس كليفرلى، وزير الداخلية بالمملكة المُتحدة ، والوفد المُرافق له خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.
وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها  بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

 وقد أعرب الوزير الضيف عن أهمية مصر ودورها المحورى بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ، مُشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها خاصةً مكافحة الهجرة غير الشرعية، و انعكاسها الإيجابى على  الاستقرار فى مصر ومُحيطها الإقليمى، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.
ومن جانبه أعرب  محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية بالمملكة المُتحدة للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات فى مُختلف المجالات الأمنية والتدريبية محل الإهتمام المُشترك مع أجهزة الأمن بالمملكة المُتحدة فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كل الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والإلكترونية بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

الداخلية بالمملكة الم تحدة محمود توفيق