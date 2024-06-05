وزير الداخلية يبحث مع نظيره البريطاني أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين

hستقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، جيمس كليفرلى، وزير الداخلية بالمملكة المُتحدة ، والوفد المُرافق له خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وقد أعرب الوزير الضيف عن أهمية مصر ودورها المحورى بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ، مُشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها خاصةً مكافحة الهجرة غير الشرعية، و انعكاسها الإيجابى على الاستقرار فى مصر ومُحيطها الإقليمى، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.

ومن جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية بالمملكة المُتحدة للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات فى مُختلف المجالات الأمنية والتدريبية محل الإهتمام المُشترك مع أجهزة الأمن بالمملكة المُتحدة فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كل الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والإلكترونية بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.