مجلس النواب «على نار» خلال دور الانعقاد الخامس.. والسبب برلمان 2026

أيام قليلة تفصل مجلس النواب، علي نهاية دور الانعقاد الرابع، على أن يبدأ دور الانعقاد الخامس في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.



وتزدحم الأجندة البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس بمشروعات قوانين هامة مقدمة من الحكومة وعددًا من الأحزاب.



ويناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، مشروع قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمهيدًا للفصل التشريعي الثالث لانتخابات مجلس النواب والفصل التشريعي الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.



وتتنافس الأحزاب المصرية خلال الفترة المقبلة علي التقدم بمشروعات قوانين لتقسيم الدوائر تمهيدًا لماراثون الانتخابات البرلمانية 2026.



دور الانعقاد الرابع



وناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع مجموعة من القوانين الهامة وعلي رأسها:

1- قانون الاجراءات الجنائية

2- قانون المحاكم الاقتصادية

3- قانون المرافعات المدنية والتجارية

4- قانون الطفل

5- قانون تسوية المنازعات

6- تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش

7- التصالح علي مخلفات البناء

