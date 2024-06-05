رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الصيدلة

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الصيدلة، رافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هيثم ميمون عميد الكلية، والدكتور أحمد دنيا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور شادي علام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، ومروة عبد المجيد مدير عام الكلية.

و اطمأن الدكتور أحمد القاصد خلال جولته على حسن سير الامتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة ووجود رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين، مشيدا بتجهيزات اللجان، ووجود الأساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط، والرد على استفسارات الطلاب .

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة خلال تفقده لجان امتحانات الفرق الأولي والثانية والثالثة.

وشدد القاصد على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة بقاعات الإمتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الإنتهاء من امتحان كل مادة .

يذكر أن كلية الصيدلة تضم ١٣٠٠ طالب وطالبة في كل الفرق الدراسية.

وفي ختام جولتة تفقد القاصد الدور الثامن بكلية الصيدلة المخصص لنقل المكتبة المركزية للجامعة لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بها ووجه بسرعة الانتهاء منها وتسليمها في اقرب وقت .