قرارات عاجلة من النيابة بشأن عقار ميت غمر المنهار في الدقهلية

قرر رئيس نيابة قسم ميت غمر تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، "التصريح بدفن جثامين 5 ضحايا متوفين جراء انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال وتسليم الجثمان لذويهم"، تم الدفن وتشكيل لجنة ثلاثية تضم أساتذة من كلية الهندسة جامعة المنصورة والإدارة الهندسية بديوان محافظة الدقهلية ومركز ومدينة ميت غمر لفحص المباني المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها، وفحص كل قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط وبيان أسباب عدم تنفيذها.

كما تقرر استدعاء مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ميت غمر وسؤاله عما إذا قد صدرت قرارات إزالة للعقار المنهار، واستدعاء المالك الأصلي للعقار واستدعاء مالك الونش الذي تسبب في الحادث والتحفظ على المركبة بعد رفع الأنقاض، وسؤال شهود الواقعة بمحيط الحادث.

وأمرت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المبني المنهار وتفريغها وإعداد مذكرة تحريات من ضباط قسم ميت غمر حرل الواقعة وظروفها وملابساتها.

كانت محافظة الدقهلية، قد أصدرت بيانًا مساء الثلاثاء، أعلنت فيه انتهاء أعمال البحث عن ضحايا جدد بموقع حادث انهيار أحد المنازل القديمة بشارع النبي دانيال.

وقال بيان محافظة الدقهلية انه جرى التعامل الفوري مع تداعيات الحادث من قبل كل الأجهزة المعنية (مديرية الأمن - مجلس مدينة ميت غمر - الحماية المدنية - الاسعاف - الصحة - التضامن الاجتماعي) والتي استمرت على مدار أكثر من 6 ساعات ، حيث تم التعامل مع تداعيات الحادث بحرفية عالية مما كان له الأثر البالغ من تخفيف تأثيرها علي المنازل المحيطة والمواطنين .

و نتج عن الحادث 5 حالات وفاة منهم 3 حالات من المقيمين بالمنزل وهم ( سمر حسين حبيب 35 عامًا، رشا حسين حبيب 41 عامًا، ويحيي محمد يحيي السيد 14 عامًا)، و2 حالة من المارة بالشارع تصادف وجودهما أثناء انهيار المنزل وهما احمد محمد محمود هلال 23 عامًا، و ربيع ابراهيم الجوهري 58 عامًا.

وأوضح البيان أن المصابين 4 وهم من المقيمين بالمنزل: “أحمد مروان نصرالدين 18 عامًا، عايده الوهيدي عبده 72 عامًا، سما محمد يحيي 12 عامًا، مي محمد العزب 32 عامًا”، وجرى نقلهم جميع الي مستشفي ميت غمر بواسطة سيارات الاسعاف .

واستكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر اليوم الأربعاء عملية رفع أنقاض المنزل المنهار من خلال المعدات الهندسية لمركز ومدينة ميت غمر والتأكد من عدم وجود اي حالات وفاة أخرى تحت الأنقاض وعودة الحياة الي طبيعتها بموقع الحادث .