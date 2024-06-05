خبير بيئي: مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في إنتاج الطاقة الشمسية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن منظمة "جيرمان ووتش" قامت بنظام لحماية البيئة في دولة ألمانيا، موضحا أن مصر أخذت المركز 22 بين 63 دولة، حيث أنها سجلت 61.8 نقطة، لتحتل المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط بمؤشر تغير المناخ عام 2024، مؤكدا أن هذا يمثل مركزا متقدما جدا على مستوى العالم.

وأضاف "سمعان" في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن مؤشر تغير المناخ يتضمن 4 معاير أساسية، لافتا إلى أن المعيار الأول يتمثل في مدى انبعاث غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها، ويسجل 40%، والطاقة المتجددة تنتج بنسبة 20%، واستهلاك الطاقة 20%، وقياسات المناخ في ضوء اتفاق باريس 20%.

وتابع، أن الإجراءات التي أخذتها مصر لتغير المناخ كثيرة، خاصتنا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن مصر اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية والرياح.

وأكد "سمعان" أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أن 20% من استخدامات مصر بطاقة رياح، وأنه خلال الـ10 أعوام القادمة ستصبح النسبة 42%.