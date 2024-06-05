كونتى: أنا سعيد ومتحمس لفكرة الجلوس على مقاعد بدلاء نابولى

أبدى الإيطالى أنطونيو كونتي، المدير الفنى الجديد لفريق نابولي، سعادته وتحمسه لخوض تجربة الحقبة الثانية مع الفريق الإيطالى، بعدما تولى المهمة رسميًا.

وكان نابولى قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، تعيين أنطونيو كونتى مديراً فنياً للفريق لمدة 3 سنوات، تنتهي فى موسم 2027.

وقال كونتي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "نابولي مكان له أهمية عالمية، أنا سعيد ومتحمس لفكرة الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق".

وأكمل: "يمكنني بالتأكيد أن أعدكم بشيء واحد، وهو أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل نمو الفريق والنادي، التزامي جنبا إلى جنب مع الأجهزة المختلفة في النادي".

كما أعرب أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، عن فخره بقدوم المدرب الجديد، قائلاً: "فخور جدا بأن المدرب الجديد لنابولي هو كونتي، إنه مدرب كبير وقائد".

وأنهى حديثه قائلاً: "متأكد من أن عملية البناء الضرورية يمكن أن تبدأ معه بعد انتهاء الدورة التي قادتنا للفوز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.. اليوم هو بداية فصل جديد مهم في تاريخ نابولي".