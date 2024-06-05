قبل ساعات من مواجهة بوركينا فاسو.. عودة الكبار لمنتخب الفراعنة وثنائي جديد فى القائمة

شهدت قائمة منتخب مصر، لمباراة بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والمقرر لها 6 يونيو المقبل علي إستاد القاهرة الدولي عودة 4 لاعبين بعد غيابهم عن قائمة الفراعنة الأولى في عهد حسام حسن، بالإضافة لاستدعاء ثنائي لتمثيل المنتخب الوطني للمرة الأولى في تاريخهما.

وكان محمد صلاح قائد منتخب مصر والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، على رأس العائدين لقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل، عقب غيابه عن القائمة الأولى في عهد حسام حسن، بسبب عدم اكتمال جاهزيته، بعد إصابته مع الريدز في البريميرليج.

كما استدعي مدرب الفراعنة احمد سيد زيزو من الزمالك بعد الغياب عن المعسكر الاول كما عاد محمد الشناوي وياسر إبراهيم لاعبا الاهلي

لينضم الرباعي للمنتخب تحت قيادة حسام حسن للمرة الاولي منذ تولية المسؤلية.

وانضم الثنائي ناصر ماهر صانع ألعاب نادي الزمالك، وأحمد أمين أوفا مهاجم فريق إنبي، إلى قائمة منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرتهما الاحترافية، حيث سبق لناصر ماهر تمثيل منتخب مصر الأولمبي، لكنه لم ينضم من قبل لصفوف المنتخب الأول، بينما يظهر أوفا مع الفراعنة للمرة الأولى بعد تألقه مع إنبي منذ الموسم الماضي.

وضمت قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، تشكيلة من 12 ناديا استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

وتصدر الأهلى قائمة أكثر الأندية التى تضم لاعبين من صفوفه برصيد 11 لاعب ، بينما جاء الزمالك برصيد 3 لاعبين، ثم بيراميدز بثلاثة لاعبين

الأهلى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور ، عمر كمال عبد الواحد

الزمالك: محمد عواد، ، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر.

بيراميدز: محمد حمدي، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

المحترفون: حمدي فتحي "الوكرة القطرى"، محمد صلاح "ليفربول"، محمود حسن تريزيجيه "طرابزون التركى"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"، محمد شريف "الخليج السعودى".

بالإضافة لـ المهدى سليمان "الاتحاد"، أحمد رمضان بيكهام "سيراميكا"، محمد الشامي "المصرى"، أحمد أمين أوفا "إنبى".



وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خاض مباراتين حتى الآن، حيث فاز على نيوزيلندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية. وتعد هذه المواجهات المقبلة فرصة لتعزيز الصدارة والاقتراب من التأهل لكأس العالم.