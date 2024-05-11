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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

«فاكسيرا» تضيء برج القاهرة احتفالًا بأسبوع التحصين العالمي

اثناء إضاءة برج القاهرة
اثناء إضاءة برج القاهرة
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أضاءت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية في مجال الرعاية الصحية، برج القاهرة، احتفالًا بأسبوع التحصين العالمي، لنشر الوعي بأهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض التي يمكن تجنب الإصابة بها من خلال التطعيم. 

شارك في مراسم إضاءة برج القاهرة كل من الدكتورة إيرين فؤاد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لإنتاج اللقاحات والأمصال، إحدى شركات فاكسيرا، والدكتور مصطفى المحمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، والدكتور حازم عبد السميع.
وقد أعربت الدكتورة إيرين فؤاد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لإنتاج اللقاحات والأمصال عن سعادتها بالاحتفال بإضاءة برج القاهرة تزامناً مع الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي الذى يأتي لنشر الوعي المجتمعي بأهمية اللقاحات والأمصال فى الوقاية من الأمراض.

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