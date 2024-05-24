أستاذ علوم سياسية: قرارات "العدل الدولية" دليل على وجود موقف حقيقي ضد المجازر الصهيونية بغزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن قرارات محكمة العدل الدولية دليل على أن هناك موقف حقيقي من الأحداث الإجرامية الصهيونية في غزة.



وأكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل معتادة على معارضة كافة القرارات الدولية المعنية بقضية فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن محكمة العدل الدولية ليس بإمكانها إجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات، لأن صفة الإلزام معني بها مجلس الأمن أكثر من محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنحاز لإسرائيل وتحاول إبعادها عن الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية من خلال استخدام حق الفيتو في جلسات مجلس الأمن.



وكانت قد أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، كما أمرت بوقف العمليات العسكرية في رفح بموافقة 13 عضوًا ورفض عضوين فقط.

وقالت إنه "يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر، وللحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".