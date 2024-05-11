13 مايو.. "هندسة القناة" تنظم ندوة تصنيع قطع الغيار ورفع إنتاجية خطوط الإنتاج

تُنظم كلية الهندسة بجامعة قناة السويس ندوة حول : "تصنيع قطع الغيار ورفع إنتاجية خطوط الإنتاج" وذلك يوم الإثنين الموافق 13 مايو بقاعة المؤتمرات المرئية بمبني الأنشطة الطلابية.

بإشراف عام الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نظم للندوة الدكتور أحمد صلاح الدين علي مقرر الندوة.

تهدف الندوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف هى:

. خلق حوار من أجل نقل الخبرات في هذا المجال ما بين كل من مستهلك قطع الغيار ومُصنيعها والجامعة من جهة أخرى.

. التعرف على احتياجات مستهلك قطع الغيار وكميات ونوعيات قطع الغيار .

. خلق جسور التواصل ما بين الجهة العلمية - التي ستساعد على إعداد المواصفات الفنية لقطعة الغيار - وكل من مستهلك قطع الغيار ومُصنع قطع الغيار بشأن كيفية إستلام قطع الغيار من خلال إختبارات أو برنامج إختبارات يُحدد بمعرفة وموافقة الأطراف الثلاث.

. إيجاد التعاون العلمي ما بين المستهلك والمصنع من جهة والوسيط العلمي ذو الخبرة في التصنيع من جهة أخرى.



. التعريف بدور الجامعة وبخاصة كلية الهندسة في حالة المعاونة الفنية وتشخيص العيوب وكذلك توصيف حالة خطوط الإنتاج.

. تحديد العوائق التي تحد من تنمية هذا النشاط بمصر.

. متطلبات تصنيع قطع الغيار وتوفر الخبرات التي تجيد إنشاء المواصفات الفنية والرسومات التصميمية لقطع الغيار.

. إنشاء دليل صناعي بنوعية الماكينات المتاحة وقدرتها بمصر وكذلك أماكن تواجدها.

. توفر العمالة الفنية المدربة على تشغيل الماكينات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

. توفر العمالة الفنية الخاصة بالجودة وكيفية إعداد الإسكتشات لقطع الغيار وتحديد حالة الأسطح وكذلك المعاملة السطحية.

كما تناقش الندوة إنشاء مراكز تدريب لتعلم مثل هذة الموضوعات وكذلك ادخال برامج خاصة للمهندسين بالجامعات المصرية إلى جانب إنشاء مكاتب فنية أو وحدات خاصة بتصنيع قطع الغيار .