"السكر للصناعات التكاملية" تتفاوض مع شركة كورية لإنشاء مصنع مواد غذائية للتصدير

كشف رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية اللواء عصام بديوى أنه جاري حاليا التفاوض مع إحدى كبرى الشركات الجنوبية العاملة المتخصصة في إنتاج المواد الغذائيةلانشاء مصنع لانتاج حلوى من الملح والسكر في مصر على أن يخصص إنتاج المصنع للتصدير

وأضاف في تصريحات صحفية له أن الشركة الكورية تقوم باستيراد كميات كبيرة من الملح من منطقة سيوة المصرية وإعادة تصنيعه في مصانعها خارج مصر لتصديرها للسوق الأوروبي.



وأوضح البديوي أن وفد من من الشركة الكورية قام بزيارة شركة السكر والصناعات التكاملية للتعرف على الطاقات الانتاجية بها حيث تم الاتفاق مبدئيا على إنشاء المصنع بمنطقة قريبة من سيوة، لتقليل تكاليف النقل والاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة بالسوق المصري فضلا عن استفادة الشركة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مختلف الدول.

ولفت البدوي أنه من المتوقع زيارة الوفد من كبرى لمصر يونيو المقبل لاستكمال باقي المفاوضات.



من جانب آخر كشف البديوي عن آخر تطورات خطة الشركة لانشاء 3 مصانع صديقة للبيئة والتى تم الاعلان عنها بمؤتمر المناخ (cop27) موضحا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مع أحد الشركات الإيطالية

لعمل دراسات جدوى انشاء اول مصنع صديق للبيئة لانتاج الإيثانول من الباجاس (مصاصة القصب)،ومن المتوقع قبل نهاية الشهر الحالي الانتهاء من دراسات الجدوى النهائية والتي ستتضمن حجم الطاقات الإنتاجية للمصنع والتكلفة الاستثمارية ومعرفة إذا كان هناك جدوى فعليه منه أم لا .

وأضاف في حالة جدوى المشروع سيتم بناؤه في منطقة كوم امبو ،وستقوم الشركة بتوفير الأرض لإقامة المشروع، كما ستعمل على توفير المواد الخام فيما سيمول الجانب الإيطالي باقي التكلفة.



وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن إنشاء المصنع سيتيح لنا الحصول على شهادات الكربون التي تمنح للدول التى استطاعت خفض الانبعاثات الكربونية، وهو سيعطينا مزايا كثيرة.



ولفت إلى أن المصنع الثاني هو مصنع لإنتاج السماد تم طرحه على عدد من المستثمرين ، لافتا إلى أن الشركة بدأت في انتاج سماد حيوي في مصنع أبوقرقاص بالتنسيق مع مجموعة من أستاذة من كلية الزراعة جامعة المنيا والذين بدوأ في انتاج السماد اعتمادا على مادة الفيناس وعلى قيمة المرشحات وكميات الأتربة التي تظهر نتيجة تنقية البنجر من الأتربة، ويضاف إليه مجموعة من العناصر التي سيقوم أستاذة كلية الزراعة بوضعها وذلك لانتاج سماد الكمبوست (سماد عضوي طبيعي يتكون من المادة العضوية المستمدة من النباتات ومخلفات الحيوانات المتحللة بواسطة الكائنات الحية الدقيقة والبكتيريا) .



وأضاف أنه من المتوقع ظهور باكورة إنتاج السماد خلال شهر لافتا إلى أنه من المستهدف إنتاج 10 آلاف طن كمرحلة أولى.

وتابع أنه بمجرد الحصول على موافقة وزارة الزراعة لبيعه للمزارعين سنبدأ في وضع هيكل المصنع.

وفيما يتعلق بحجم الطاقة الانتاجية قال البديوي سيتم تحديد الطاقة الانتاجية للمصنع بناء على كميات البنجر التي يتم توريدها لمصنع أبو قرقاص.

وأكد أنه تم رفع الطاقة الانتاجية لمصنع أبو قرقاص ليستوعب أكثر من 1.1 مليون طن بنجر مخصص منهم لشركة السكر للصناعات التكاملية نحو 600 ألف طن بنجر متوقعين أن يتم انتاج نحو 70 ألف طن سكر منهم، وباقي الكميات نحو 500 ألف طن بنجر بالتنسيق مع شركة القناة للسكر ومشروع مستقبل مصر.

وتابع البديوي أن المصنع الثالث يتضمن انشاء وحدة فيناس مجفف في منطقة الحوامدية أسوة بما تم انشاؤه في مصنع ابو قرقاص، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن البدء فيه وذلك لاكتشافنا بعض المشاكل بوحدة أبوقرقاص ،وجاري العمل على اصلاحها حيث سافر وفد مصري إلى الهند لعلاج نقاط الخلل في المشروع ،وبمجرد اكتماله ووصوله إلى الطاقة الانتاجية الكاملة مع توفير الطاقة سيتم نقل التجربة إلى مصنع الحوامدية.

وأكد أن التزام الشركة بتطبيق اشتراطات ومعايير وزارة البيئة يكلفها مئات الملايين من الجنيهات لافتا إلى أن الشركة لديها 100 برج تبريد ومن المستهدف تحديث 6 ابراج بتكلفة 6 ملايين جنيه للخلية الواحدة لافتا إلى وفد من وزارة البيئة سيزور المصناع الأسبوع المقبل لتحديد الخلايا التى سيتم البدء بها