كهربا يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام بلدية المحلة في الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة بلدية المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب “غزل المحلة” ضمن الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي في لقاء اليوم عدد كبير من اللاهبين أبرزهم محمد عبد المنعم للإيقاف الموقعة عليه بداعي تراكم البطاقات الصفراء وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة ومحمد الشناوي وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل "كوكا" ووسام أبو علي.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أكرم توفيق

خط الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - محمود كهربا

