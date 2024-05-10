جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإصدار أمر سحب قوات الاحتلال من غزة

قالت المحكمة العليا للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، في إطار إجراءات طارئة إضافية بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي القطاع، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وفي القضية الجارية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في يناير الماضي بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

أما اليوم فقد طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة إضافية في ضوء العمل العسكري المستمر في رفح، والتي تعد "الملاذ الأخير" للفلسطينيين في غزة.

كما طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر "إسرائيل بالانسحاب فورا ووقف هجومها العسكري في رفح" وكذلك تأمر إسرائيل بالسماح بالوصول دون عوائق إلى مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين إلى غزة.