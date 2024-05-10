السياحة تشدد على إدراج بيانات حجاج "المميز" بالبوابة الموحدة

طالبت وزارة السياحة والآثار، كافة الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بموسم حج 1445 هـ، وذلك حتى يتسنى للوزارة مراجعة موقف الشركات مبكرا وفقا للتوقيتات المعلنة بضوابط الوزارة والمتناسقة مع الاشتراطات السعودية الصادرة في هذا الشأن.

وقالت الوزارة، في خطاب لغرفة شركات السياحة، اليوم، إنه على جميع الشركات سرعة الانتهاء من إدراج بيانات سكن الحجاج بعد اعتماد محضر المعاينة من اللجنة المختصة، وكذا إدراج بيانات حجاج باقات الحج المميز على البوابة المصرية للحج.

كما شددت الوزارة، على ضرورة الانتهاء من مراجعة برامج الحج بالإدارة العامة للسياحة الدينية، وأيضا سرعة تقديم حقائب جوازات السفر تمهيدا لتسليمها للادارة المختصة بوزارة الداخلية.

وحذرت الوزارة من ممارسة نشاط الحج والعمرة دون تصريح، مؤكدة أنه في إطار الحرص على حماية وتنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين والمواطنين المصريين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي، فإنها تقوم بحملات مكثفة على كافة الشركات والمنافذ لمراجعة مدى الالتزام بالضوابط المعلنة.

وأشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أنه تم إيفاد هذه اللجان بعدد من المحافظات ضمت القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج.

وأوضحت أن هذه اللجان قامت بضبط 104 كيانات غير شرعية تزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، بجانب أنه تم رصد العديد من الإعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون وتبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى.