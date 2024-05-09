إقالة نائب رئيس الوزراء الأوكراني بعد تصويت البرلمان

أجرى نواب البرلمان الأوكراني تصويتًا على استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية في البلاد ألكسندر كوبراكوف.

وأقال نواب البرلمان الأوكراني نائب رئيس الوزراء كوبراكوف، بعد تصويت 272 نائبًا لصالح القرار، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه لم يعترض أي نائب أوكراني على إقالة نائب رئيس الوزراء، فيما امتنع 13 نائبًا عن التصويت.

وبحسب الوكالة، فإن كوبراكوف زعم أن سلطات البلاد، ولا سيما رئيس الحكومة دينيس شميجال، لم تناقش معه استقالته.

وفي وقت سابق، أقيل نائب وزير الدفاع الأوكراني فيتالي بولوفينكو.