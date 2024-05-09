ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إقالة نائب رئيس الوزراء الأوكراني بعد تصويت البرلمان

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى نواب البرلمان الأوكراني تصويتًا على استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية في البلاد ألكسندر كوبراكوف.

وأقال نواب البرلمان الأوكراني نائب رئيس الوزراء كوبراكوف، بعد تصويت 272 نائبًا لصالح القرار، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه لم يعترض أي نائب أوكراني على إقالة نائب رئيس الوزراء، فيما امتنع 13 نائبًا عن التصويت.

وبحسب الوكالة، فإن كوبراكوف زعم أن سلطات البلاد، ولا سيما رئيس الحكومة دينيس شميجال، لم تناقش معه استقالته.

وفي وقت سابق، أقيل نائب وزير الدفاع الأوكراني فيتالي بولوفينكو.

إقالة نائب رئيس الوزراء الأوكراني تصويت البرلمان البرلمان الأوكراني ألكسندر كوبراكوف نواب البرلمان الأوكراني