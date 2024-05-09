السبت .. الأعلى للثقافة و اتحاد المراكز الثقافية الأوروبية يختتم مشروع دوائر الإبداع 3 بالاوبرا

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبالشراكة مع اتحاد المراكز الثقافية الوطنية الأوروبية برئاسة البروفسير دافيد سكالماني، حفل ختام مشروع دوائر الإبداع3، لتنمية وإعداد المدير الثقافي في محافظات (الفيوم - بنى سويف - المنيا)، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرًا يوم السبت الموافق 11 مايو الجاري بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

تتضمن فاعليات حفل الختام كلمات افتتاحية للأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، والدكتور دافيد سكالمانى رئيس اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية، والأستاذ محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة.



كما يشمل الحفل التكريمات وتتضمن تكريم الشركاء: الأستاذ عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة – الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، الأستاذ ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد، الدكتور محمد أمان نائب رئيس مكتبات مصر العامة، الأستاذة أمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا، الأستاذة رشا الفقي المدير السابق للإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

وتكريم المشاركين بالمشروع: من المدربين والخبراء: أ/أميرة سباعي ، د. شريف منجود، أ/رامي دسوقي- أ/محمود عثمان - أ/طاهرة طارق - أ/عادل يونس - أو منسقي التدريب (أ. رشا عبده أ. بسمة أحمد)، ومسئولي السوشيال ميديا والإعلام والخبراء من مديري الفنون: مؤسس فرقة الورشة المخرج حسن الجريتلى ومؤسس فرقة شبرا باخوم المخرج أحمد إسماعيل ، مدير ومؤسس مؤسس استوديو عماد الدين المخرج أحمد العطار، ومدير مسرح الطليعة المخرج عادل حسان، ومدير مسرح نهاد صليحة الدكتور محمود فؤاد صدقي، والكاريوجرافر نيرمين حبيب، ومؤسس دوار للفنون بيشوى عادل مكرم، ومدير مشروع تياترو الصعيد المخرج مصطفى محمد.

يتخلل الحفل فقرة موسيقية تقدمها فرقة ملاوي للفنون الشعبية، وينتهي بالإعلان عن المشاريع الفائزة بمنحة دوائر الإبداع 3.