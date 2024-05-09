قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم برطعة غرب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة برطعة غرب جنين، والمعزولة خلف جدار الفصل العنصري.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وجابت عدة أحياء فيها، واطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس.

وأكدت "وفا" أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها، وتمركزت في وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.