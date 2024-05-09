محمود قاسم لـ«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة

قال الناقد محمود قاسم: "أن كل شخص منا بداخله قصة وطنية عاطفية والجميع يحبون الوطن وأبناءه عن ظهر قلب دون شك، من خلال قصص متداخلة ما بعض وما أجمل عرضها من خلال السينما أو الدراما التي تعرض قضية وطنية مع تداخلها بقصة عاطفية وشخصية مثل ما شاهدنا منذ قديم الأزل وعلى سبيل المثال فيلم "في بيتنا رجل" أنه يتناول قصة اثنين عشاق يتقابلون أثناء أحداث الفيلم من خلال حدث وطني في نطاق محدود

وأكد "قاسم" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن فيلم السرب حدث فني وتاريخي ضخم يخص أكثر من شخص يقوم بتوثيق ما وقع لضحايا مصر الأبرياء في ليبيا من قبل مجموعة من الإرهابيين الذين ليس لديهم أي رحمة، وأظهر العمل أيضًا قوة وشجاعة القوات المسلحة المصرية حين تدخلت بشكل قوي وحازم من أجل الثأر واسترداد حق شهداء الوطن كما وعدنا القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فكان الفيلم توثيق قوي لذلك الحدث للأجيال الجديدة القادمة وإظهار قوة ثأر أبطال القوات المسلحة.