إسرائيل للولايات المتحدة: وقف شحن الأسلحة قد يفسد محادثات الرهائن

أدى وقف شحنات الأسلحة، الذي نُشر لأول مرة في موقع والا، إلى زيادة التوترات بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن. وأوضحت إسرائيل أنها تشعر بخيبة أمل ليس فقط من التجميد، بل أيضاً من حقيقة تسريب الأمور إلى وسائل الإعلام. الرسالة الإسرائيلية للولايات المتحدة: الضغط يجب أن يكون على حماس وليس على إسرائيل.

وخلال محادثات مع مسؤولين أميركيين كبار في الأيام الأخيرة، أعرب مسؤولون إسرائيليون كبار عن إحباطهم العميق إزاء قرار إدارة بايدن تعليق شحنة أسلحة كان من المفترض أن تذهب إلى إسرائيل، وأعربوا عن قلقهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخريب الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن السجناء. وقال مصدران مطلعان على الأمر إن المختطفين.

قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس، إن الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها إدارة بايدن، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في موقع "والا" يوم الأحد، كانت وسيلة للولايات المتحدة للتعبير لإسرائيل عن قلقها العميق بشأن عملية برية محتملة في رفح.

وزادت هذه الخطوة من حدة التوترات بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن، والتي كانت على أي حال في ارتفاع في الأشهر الأخيرة على خلفية العديد من الخلافات المحيطة بالحرب في غزة.

قد لجأ أكثر من مليون فلسطيني إلى رفح في الأشهر الأخيرة. وتعارض إدارة بايدن عملية برية واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في رفح لا تتضمن خطة موثوقة لحماية المدنيين، وسيطر الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين على معبر رفح في السفوح الشرقية لمدينة رفح.

قال مسؤولون أميركيون كبار إن البيت الأبيض في هذه المرحلة لا يرى في العملية الإسرائيلية تجاوزاً للخط الأحمر الذي حدده الرئيس بايدن ويمكن أن يؤدي إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب في غزة في إسرائيل نقطة الانهيار".

عندما سمع المسؤولون في تل ابيب لأول مرة الأسبوع الماضي عن قرار الحكومة بتأخير شحن الأسلحة، والتي تضمنت 1800 قنبلة تزن طنًا و1700 قنبلة أخرى تزن 250 كجم، بدأوا في معرفة الخلفية التي كانت وراء الهجوم. وأعرب الإسرائيليون عن إحباطهم العميق لنظرائهم الأمريكيين بشأن القرار.

قالت مصادر مطلعة على الأمر إن إسرائيل أوضحت لإدارة بايدن أنها تشعر بخيبة أمل ليس فقط من قرار تجميد شحنة الأسلحة، ولكن أيضًا من حقيقة أن الإدارة قامت بتسريب الأمر إلى وسائل الإعلام وأطلعت الصحفيين على الأمر. قالت المصادر المطلعة إن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها تشعر بقلق بالغ من أن تؤدي الخطوة الأمريكية في هذا الوقت، خلال المفاوضات في القاهرة، إلى الإضرار بجهود التوصل إلى صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في جلسة استماع في الكونغرس اليوم أن الولايات المتحدة تعيد فحص شحنات الأسلحة التي كان من المقرر أن تذهب إلى إسرائيل في المستقبل القريب، وذلك في سياق الأحداث في رفح. لقد قمنا بتعليق عمليات التسليم. لقد أوضحنا أننا نعارض الإجراء الإسرائيلي في رفح الذي لا يأخذ في الاعتبار سلامة المواطنين الفلسطينيين في المدينة".