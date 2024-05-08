كلنا تحت الرقابة.. «الشارقة للطفل» يُناقش خطورة السوشيال ميديا على الصغار (صور)

ناقش مهرجان الشارقة القرائى للطفل فى دورته الـ 15، خطورة خوارزميات التواصل الاجتماعى على الصغار، فى ندوة بعنوان "الخوارزميات وكيفية عمل وسائل التواصل الاجتماعي"، حيث حذرت آية بدر، المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، من مخاطرها، لما لها من تبعات أبرزها استهداف الخصوصية لدى المستخدمين وقصر اهتمامات الشخص على منطقة واحدة فقط دون الباقي.

وقالت آية بدر، إن الخوارزميات تعني أن الشخص مراقب ومعروف اهتماماته بالكامل، حيث تسخر شركات التواصل الاجتماعي خوارزميات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لرصد الهوايات والاهتمامات لكل شخص وتوفيرها له مباشرة في البحث.

وأضافت آية بدر:"للخوارزميات تأثيران، أحدهما إيجابي بحيث يساعد الشخص على توفير ما يبحث عنه بمنتهى السهولة وبخيارات متعددة، سواءً كان تسوق أو سفر أو هواية، وتأثير آخر سلبي إذ يحصر الشخص في منطقة معينة ويتيح له أدوات بحث مرتبطة بجانب واحد فقط؛ الأمر الذي يحجب عنه الاطلاع على باقي الجوانب والموضوعات، فضلاً عن تأثيره في استهداف خصوصية الأفراد.

وأكدت آية بدر، أن كل وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يجعل عمل وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطًا بالخوارزميات، مشددة على أهمية الحرص وتنويع مصادر البحث ومتابعة صفحات لأشخاص متعددي الاهتمامات حول العالم وليس التركيز على شيء واحد فقط.

وحددت مجموعة من الخطوات لتفادي السقوط في فخ الخوارزميات أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أولها عدم الضغط على "أعجبني" أو "مشاركة" لأي نوع مخصص من المحتوى، وتنويع البحث عن أكثر من رأي وأكثر من نوع محتوى، وتجاوز أي محتوى غير ملائم على الفور بمجرد ظهوره، بالإضافة إلى عدم تصديق أي محتوى بسهولة.