يطالبون بصفقة تبادل.. اشتباكات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين إسرائيليين

شهدت شوارع تل أبيب والقدس وبئر السبع اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين إسرائيليين، حيث خرجت مظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تظاهر مئات الإسرائيليين من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة في شوارع المدن المحتلة، حيث أغلقوا الطرق ورفعوا شعارات تطالب بإتمام صفقة تبادل للأسرى والرهائن.

ووصلت حدة الاحتجاجات إلى ذروتها مع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة الإسرائيلية، التي حاولت تفريق الاحتجاجات باستخدام القنابل الدخانية وخراطيم المياه.