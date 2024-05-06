ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

يطالبون بصفقة تبادل.. اشتباكات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين إسرائيليين

اشتباكات بين شرطة
اشتباكات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين إسرائيليين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت شوارع تل أبيب والقدس وبئر السبع اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين إسرائيليين، حيث خرجت مظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تظاهر مئات الإسرائيليين من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة في شوارع المدن المحتلة، حيث أغلقوا الطرق ورفعوا شعارات تطالب بإتمام صفقة تبادل للأسرى والرهائن.

ووصلت حدة الاحتجاجات إلى ذروتها مع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة الإسرائيلية، التي حاولت تفريق الاحتجاجات باستخدام القنابل الدخانية وخراطيم المياه.

الاحتلال الإسرائيلي القدس تل أبيب