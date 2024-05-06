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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بالفيديو.. صابر الرباعي يطرح برومو أحدث أعماله الغنائية "الباشا"

صابر الرباعي
صابر الرباعي
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طرح الفنان التونسي صابر الرباعي برومو أحدث أعماله الغنائية "الباشا"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة، وهي من كلمات محمد أبو نعمة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

وكانت آخر أعمال صابر الرباعي، أغنية “الشياكة”، وهي من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري.

يذكر أن صابر الرباعى احتفل مؤخرا بخطوبة ابنه إسلام، فى أجواء عائلية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات للحفل الذى أقيم داخل المنزل، حيث غنى صابر الرباعى احتفالاً بخطبة ابنه، أغنيته الشهيرة “أتحدى العالم كله”.

https://www.youtube.com/shorts/TR5ulCDv2sY

الفنان صابر الرباعي صابر الرباعي الباشا