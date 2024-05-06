التصريح بدفن مواطن دهسه عصام صاصا في حادث سير

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثمان مواطن دهسته سيارة المطرب الشعبي عصام صاصا أعلى الدائري، بعد توقيع الصفة التشريحية للجثمان ومناظرته، وإعداد تقرير بالوفاة.

حجز عصام صاصا 24 ساعة

قررت نيابة الطالبية والعمرانية، اليوم الإثنين، احتجاز المطرب الشعبي عصام صاصا، 24 ساعة لحين عرضه صباح باكر على مصلحة الطب الشرعي، في واقعة اتهامه بدهس مواطن بسيارته والتسبب في مصرعه أعلى الطريق الدائري.

والاطلاع على نتيجة تحليل المخدرات، للتأكد من إيجابية أو سلبية تعاطي عصام صاصا للمخدرات أثناء قيادته للسيارة في وقت الحادث.



وتحفظت قوات الأمن بـ قسم الطالبية على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، وجرى انتداب لجنة هندسية وفنية من الإدارة العامة للمرور لفحصها ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث.

تفاصيل ضبط عصام صاصا

كما اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى نيابة الطالبية لاستكمال التحقيقات معه، في واقعة دهس مواطن ووفاته أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

اعترافات عصام صاصا أمام النيابة

وأمام نيابة الطالبية أدلى المطرب المعروف عصام صاصا أقواله بخصوص دهس شاب والتسبب في إنهاء حياة مواطن؛ وذلك أعلى الطريق الدائري في حادث مروري بمنطقة الطالبية بالجيزة، باعترافات مفصلة في محضر تحقيق رسمي.

وأقر المطرب عصام صاصا بأنه وأثناء سيره بسيارته الخاصة تفاجأ بوجود أحد الشباب أمام سيارته محاولا عبور الطريق، فاصطدم به دون قصد.

وأضاف صاصا، أنه حاول إسعاف هذا الشاب الذي دهسه بسيارته؛ مما أدى لإنهاء حياته متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ولكن دون جدوى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وطلبت النيابة سحب عينة من دمائه وتحليلها بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت قيادته السيارة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط وقوع حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لأحد الأشخاص بسيارته أعلى الطريق الدائري بالطالبية، والتسبب في وفاته وفحصها.



كما تناقش الأجهزة الأمنية عددا من شهود العيان للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل الحادث وجمع التحريات اللازمة والتي أثبت صحة واقعة الدهس.

كان قد تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته صدم شخص أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



فيما تمكنت القوات من ضبط عصام صاصا وسيارته المتسببة في الحادث وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.