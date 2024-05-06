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الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

كدمات وسحجات متفرقة .. تفاصيل دهس سيدة في النزهة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة النزهة، حبس متهم  4 أيام علي ذمة التحقيقات دهس سيدة أثناء عبورها الطريق .
وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة .

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من عمرها وبها جروح  في أنحاء جسدها وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفيت في الحال.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت  القبض على سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق.

وكان قسم شرطة النزهة  بمديرية أمن القاهرة  تلقي بلاغا يفيد وجود حادث تصادم ووفاة سيدة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور سيدة مقيمة بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة ميكروباص ولاذ قائدها بالفرار ،
والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة.

4 أيام القبض علي سائق حادث تصادم توفيت