لطلاب الثانوية العامة 2024.. خطوات للوصول لأعلى مستويات التركيز أثناء المذاكرة

قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة، والخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024، حول الاستعداد والتركيز في أثناء المذاكرة.

وأوضح “حجازي”، عبر "البوابة نيوز"، خطوات يجب على طالب الثانوية العامة اتباعها للحفاظ على ذهن في حالة نشطة وفي أعلى مستويات التركيز.

وجاءت الخطوات الآتي:

- لابد من اتباع عادات غذائية سليمة والبعد عن الوجبات السريعة والدسمة.

- الإكثار من تناول الفاكهة والمياه.

- أخذ قسط كاف من النوم العميق في فترة الليل.

- النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا.

- عدم قضاء أوقات كثيرة في متابعة السوشيال ميديا والانترنت.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- المذاكرة في وضع الجلوس وليس في وضع الاتكاء أو في المكان المخصص للنوم.

- استخدام معطرات للجو برائحة الليمون مع التأكد مسبقا من عدم وجود حساسية لمكوناته.

- التأكد من عدم وجود أنيميا وعلاجها إن وجدت.

- عمل جلسة استرخاء بسيطة قبل المذاكرة تتضمن الجلوس مسترخيا ثم شد عضلات الجسم كاملا بالتزامن مع أخذ شهيق من الأنف ببطء ثم الاحتفاظ بالنفس لمدة ٥ ثواني ثم إرخاء العضلات بالتزامن مع إخراج الزفير من الفم ببطء ويكرر التمرين لمدة ٥ مرات.

- عمل تمارين للتركيز وذلك بتركيز النظر على نقطة أو شىء ثابت في الغرفة لمدة دقيقة كاملة ومقاومة أي تشتت قد يحدث وذلك لتدريب الذهن على ثبات التركيز.

- البعد عن كل ما يثير التوتر والقلق.

- البعد عن الإجهاد البدني والذهني في غير المذاكرة.

- وجود الدافع والهدف يعمل على زيادة التركيز لذا ضع دائما أهدافك نصب عينيك وحافظ على مستوى معتدل من الدافعية.

- التشجيع والتحفيز والتفاؤل والسعادة تعمل على زيادة التركيز.

- ابتعد عن الضوضاء واجلس في مكان جيد التهوية.

- التنظيم مهم لزيادة التركيز لذا نظم محتويات المكان الذي تذاكر فيه ونظم وقتك وجدول أعمالك.

- ضع لكل يوم مهام محددة ولا ترهق ذهنك بكثرة المهام وابتعد عن التسويف والتأجيل.

- استخدام معينات التذكر والألوان والخرائط الذهنية ولخص الموضوع في نقاط محددة يسهل تذكرها.

- يمكنك أخذ حمام ماء بارد قبل البدء في المذاكرة.