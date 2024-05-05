مريم متولي تحصد لقب أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا للأندية لكرة الطائرة

حصلت مريم متولي لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على لقب أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا للأندية، التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في نهائي البطولة، ليتأهل الفريق إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

ونالت البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا لاعبة نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعبة بمركز 4 خلال منافسات البطولة، كما حصدت دانا شوقي لاعبة القلعة البيضاء، جائزة أفضل معدة في أفريقيا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد مصطفى رئيسًا، أحمد فتحي مديرًا فنيًا، أشرف عبدالعال مدربًا، بلال وتوت مخططًا للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللًا، سمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إداريًا.