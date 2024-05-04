عضو الفريق القانوني الفسطيني: انضمام مزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أكدت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، أن هناك 3 دعاوى بمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أولها هو الرأي الاستشاري بعدم مشروعية الاحتلال، والثاني هو دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، والثالثة هي دعوة نيكارجوا ضد ألمانيا لوقف التمويل وإمداد إسرائيل بالسلاح حتى لا تنخرط في الإبادة الجماعية.

وأضافت نجم، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدعوى الأولى الخاصة بالرأي الاستشاري تم الانتهاء من كافة مرافعاتها، والثانية يزداد عدد الدول التي تطلب الإنضمام إليها ومن جانب آخر صدر فيها 3 أوامر من قبل المحكمة لإتخاذ تدابير مؤقتة في غزة، متابعةً: «كنا نطمح لوقف إطلاق النار، ولكن طُلب من إسرائيل إتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني».

وأشارت إلى أنه المحكمة صدر منها تدابير جديدة أهمها فتح المعابر لإرسال المساعدات، وخاصة أن كل تقارير الأمم المتحدة أكدت أنه لوصول المساعدات بالقدر الكافي يجب استخدام البر ليس فقط البحر أو الجو، وبناءً على ذلك استخدمت المحكمة تدابير جديدة للتأكيد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.