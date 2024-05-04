ابنة محمد عبد الوهاب: كنا أولوية في حياته.. وأحب أغنية لحليم بصوت والدي (فيديو)

قالت عفت محمد عبد الوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، إنًّ هناك العديد من ألحان والدها التي قدمها فنانين آخرين ولكنها استمعت إليها بصوته المميز وأحبتها منه أكثر، موضحة: «حاجات كتير سمعناها منه قبل ما تطلع لكنه كان له صوته المميز وأي شيء من تلحينه حتى لو قدمه غيره، هيبقى حلو».

وأضافت «عفت»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» في ذكرى رحيل موسيقار الأجيال رقم 33: «أحب أغنية أنا لك على طول للفنان عبدالحليم تلحين والدي، وهي غنوة تجنن جميلة، ورغم حبي لعبدالحليم وصوته الجميل لكن لو غناها والدي كانت تبقى جميلة وعبدالوهاب نوع تاني».

وتابعت: «بالنسبة الجانب الإنساني والأبوي لعبد الوهاب، كان أولاده أول شيء في حياته والأولوية لأولاده، وعلى طول متابع أخبارنا حتى لما تزوجنا.. لو تعبانين يبعت لنا أطباء ولازم الغدا معاه كل يوم جمعة، ولم نشعر يوماً معه أنه للفن وفقط ولكن أولاده حاجه أساسية».

