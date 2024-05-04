أوكرانيا: تسجيل 119 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، تسجيل 119 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 105 غارات جوية وخمس ضربات صاروخية و91 ضربة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية هاجمت القوات الروسية، وشنت غارات جوية على مواقع ارتكاز لجنود ومعدات عسكرية للقوات الروسية.