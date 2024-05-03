صيادو البحر الاحمر يستغيثون: منع الصيد الترفيهي "هيخرب بيوتنا "

منذ القدم، ارتبط أهالي محافظة البحر الأحمر بمهنة الصيد، فهي مصدر رزقهم ومهنتهم التي توارثوها جيلا بعد جيل، لكن مع مرور الوقت، بدأت مظاهر الصيد الجائر تنتشر، مما أدى إلى تراجع أعداد الأسماك بشكل ملحوظ، وأدركت الحكومة خطورة الوضع، فاتخذت قرارا بوقف الصيد الترفيهي لمدة 5 سنوات، بهدف إعطاء فرصة للثروة السمكية كي تتجدد، قوبل القرار بحالة قلق من الصيادين خوفا من فقدان مصدر رزقهم، وتضم مناطق الصيد الترفيهي، في محافظة البحر الاحمر مدن " الغردقه وسفاجا والقصير ومرسي علم وحماطه وشلاتين" ويعتمد سكان هذه المناطق اعتماد كلي علي هذه الرحلات الترفيهية كمصدر رزق لهم .

كان محافظ البحر الأحمر قد، أصدر قرارا بإيقاف الصيد الترفيهي بكل أنواعه ومسابقات الصيد سواء كانت باستخدام مراكب النزهة أو اليخوت الخاصة، أو الركوب بالأجر بدءا من 1 مايو 2024 ولمدة 5 سنوات، على أن تقتصر هذه الأنشطة على منطقة خليج السويس، وحظر القرار سروح مراكب النزهة دون اليخوت، خلال فترة المنع من 1 مايو وحتى 15 يوليو بكل مناطق البحر الأحمر، ويحظر عليها «المبيت» على أن يكون السروح نهاري فقط.

"البوابة نيوز" استمعت لأراء عدد من الصيادين حول هذا القرار.

يقول علي الصياد، صاحب مركب ترفيهي بمرسي علم، االهدف من الصيد الترفيهي، ممارسه هوايه صيد الاسماك بالسناره فقط ولا يسمح باي معدات أو شباك صيد داخل الرحلات الترفيهيه.

واضاف الصياد، لا يوجد علي ظهر المركب ما يضر بالبيئه البحريه مثل استخدام الشباك او معدات اخري تضر، لافتا، الي إنه يتم اعاده الاسماك الصغيرة الي البحر مره اخري في حالة صيدها.

وقال حسن البحار، يعمل علي مركب للترفيه بالغردقة، ان قرار غلق البحر امام الرحلات الترفيهية يضر بنا فضلا عن انه يؤثر بالسلب علي الصيادين المستفيدين من الرحلات الترفيهية، مشيرا الي ان عدد المستفيدين من الصيد الترفيهي في البحر الاحمر، والمحافظات الاخري، يعادل 250 الف منتفع اي ما يقرب من 90 الف صياد واصحاب محلات وبحارة وعمال

واكد أنهم جميعا يعتمدون اعتماد كلي علي دخل الرحلات الترفيهيه.



وقال سيد الريس، احد المنتفعين بالرحلات الترفيهية بسفاجا، ان مراكب الصيد الترفيهي والسياحي لا تستطيع ان تعمل في مهنه اخري بالبحر لان المراكب صممت خصيصًا لهذا الغرض، مؤكدا انه لا يستطيع استغلال المركب في اي مهنه اخري بالبحر.

واوضح الريس، أن رواد هذه الهوايه ينفقون الكثير من الاموال لتجهيز هذه الرحله من اجل الترفيه فقط. مشيرا الي انهم ليسوا من تجار الأسماك، وان معظم مرتادي الرحلات الترفيهيه، يأتون من أجل الترفيهه وممارسه الهواية.



واوضح وائل صبحي، صاحب احد المحال التجارية ان القرار، يؤثر بالسلب على العاملين في المجال واسرهم بصورة مباشرة من حيث الدخل المادي.

وحرصت “البوابة نيوز” علي التواصل مع المسئولين بمحافظة البحر الاحمر للتعليق علي قرار منع الصيد الترفيهي لكن لم يستجب أحد منهم.





