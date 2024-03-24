موانئ البحر الأحمر تصدر 39 ألف طن بضائع وتستقبل 1463 راكبًا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن حركة نشطة في موانئ الهيئة خلال اليوم، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و881 شاحنة و29 سيارة.
تفاصيل حركة البضائع:
- الواردات: 3000 طن بضائع، 332 شاحنة و21 سيارة.
- الصادرات: 39000 طن بضائع، 549 شاحنة و8 سيارة.
حركة السفن:
- ميناء سفاجا:
- تغادر السفينة BOS BOUTROS وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.
- تغادر السفينتين دليلة والحرية 2.
- استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة.
- تغادر السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.
- ميناء نويبع:
- تداول 3600 طن بضائع و348 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا.
حركة الركاب:
سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1463 راكبًا بموانئها.