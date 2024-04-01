بالصور.. ظهور القرش"ماكو" بالقرب من شواطئ الغردقة.. و"المحميات" تحذر

رصد غواصون ومشتغلون بالأنشطة البحرية خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو يوثق ظهور قرش "ماكو"، المعروف بخطورته ومهاجمته للبشر، قرب منطقة الجونة شمال الغردقة.

ومن جانبها أكدت "محميات البحر الأحمر" في بيانا لها، أن مثل هذه الأنواع من القروش تدخل المناطق الضحلة أثناء موسم التبويض، كونه يسير وراء تجمعات الأسماك، وأن عملية الرصد طبيعية.

وأوضحت محميات البحر الاحمر، في بيان رقم 10 لسنة 2024، مساء الأحد، الموجه إلى مسؤولي وأعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، على ضرورة الالتزام الاعتبارات الفنية واعتبارات وتعليمات السلامة والأمان السابق إعدادها بمعرفة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشأن أسماك القرش.

واشارت الى أنها من المقرر أن تجري إعادة لضبط الإجراءات اللازمة بشأن أسماك القرش الخطيرة حال ظهورها، مع وزارة السياحة والمحافظة وغرفة سياحة اليخوت وكل الجهات المعنية، لافته الي ضرورة الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها، وتجنب أي ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش أو أي أسماك أخرى أو قد تؤدي لتعريض حياة السائحين للخطر.

وحذرت محميات البحر الأحمر من السباحة في الأماكن المفتوحة في أوقات الصباح الباكر وأوقات غروب الشمس، وتجنب لمس الأشياء اللامعة أثناء السباحة، والخروج سريعًا من مياه البحر في حالة الإصابة بجرح أو نزيف.

كما تم حظر إقامة نشاط السنوركلينج بالانجراف أو بمواقع الغوص الانجرافي، ويراعى تنفيذ النشاط في الظروف الجومائية المناسبة، وعدم التخلص من مخلفات الصرف الصحي السائلة بالمياه، وبنطاق مواقع الغوص والأنشطة البحرية، وإقامة أبراج لا يقل ارتفاعها عن 5 أمتار عن سطح المياه لمراقبة الشواطئ، وضرورة توفير لنش إنقاذ سريع أمام كل قرية سياحية مع توفير كل الإسعافات الأولية المطلوبة.



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