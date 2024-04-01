30 متقدم لوظائف الميناء و"لم ينجح أحد".. استياء بين الأهالي من نتائج مسابقة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر



تقدم ثلاثون شابًا من أبناء مدينة سفاجا بتظلم لهيئة موانئ البحر الأحمر بعد استبعادهم من وظيفة بحرى بميناء سفاجا حيث أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن فرص عمل شاغرة بوظيفة بحرى بميناء سفاجا بالبحر الأحمر بالإعلان رقم 3 لعام ٢٠٢٣ حيث تقدم ٣٠ شاب من أبناء مدينة سفاجا لشغل تلك الوظائف إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن حيث تم قبول ثلاثة أشخاص فقط من أبناء المدينة وتعيين أكثر من ٢٧ شابًا من محافظات مختلفة الأمر الذى أصاب أبناء المدينة بالإحباط بعد اجتياز الاختبار بجدارة وأعد البعض منهم مصوغات التعيين عقب اجتيازه لشروط شغل الوظيفة حسب تعليمات الهيئة لهم.



يقول عطا محمد عطا أحد أبناء سفاجا أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر من قبل عن شغل عددًا من الوظائف بالهيئة وتقدمنا للاختبارات وتم الإجتياز وطالبتنا الهيئة بتجهيز الأوراق وخاصة جواز بحرى وخلافه ورغم أننا أنفقنا أموال طائلة الا أنه تم استبعادنا دون أسباب من شغل الوظيفة تقدمنا مرة أخرى عام ٢٠٢٣ طبقا للإعلان رقم ٣ وتم اجتياز الاختبارات ولكن تم استبعاد أكثر من ٢٧ شخصا دون أسباب وتعيين ٢٧ شخصا من محافظات مختلفة رغم وعود المسئولين بأولوية أبناء البحر الأحمر بالعمل داخل محافظتهم واجتياز الاختبارات بكفاءة عالية.

وأضاف محمود أحمد حسان أحد أبناء البحر الأحمر أن شباب مدينة سفاجا أنفقوا أموالا طائلة للتقدم لشغل وظيفة بحرى بميناء سفاجا حيث كانت الاختبارات بمحافظة الاسكندرية ورغم عناء السفر وتكلفة استخراج الأوراق وخلافة تنتهى المقابلة أثناء الاختبار فور العلم أننا من سفاجا دون أسباب تقدمنا بتظلمات باحقيتنا بالتعيين دون جدوى وطالب حماده خلف محمد أحد شباب مدينة سفاجا قيادات هيئة موانى البحر الاحمر بتنفيذ وعودهم بأولوية تعيين أبناء البحر الأحمر وسفاجا بميناء سفاجا خاصة ممن اجتاز الاختبارات التى أجرتها الهيئة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب.

وأضاف محمد ضاحى محمود أحد أبناء مدينة سفاجا اننى أطالب هيئة موانئ البحر الأحمر بتقديم أسباب عدم تعيين أبناء المدينة مدينة سفاجا ممن اجتازوا الاختبارات والمقابلات سواء مسابقة ٢٠١٦ ومسابقة ٢٠٢٣ والتى طالبت الهيئة البعض منهم باحضار مصوغات التعيين وتم استبعادهم دون أسباب واضحة وتعيين أفراد من خارج المحافظة ضاربين بقرارات أولوية أبناء المحافظة فى شغل الوظائف عرض الحائط وطالب بقبول تظلم شباب المدينة وتوفير فرص عمل لائقة لهم بالهيئة خاصة بعد تكبد أموال طائلة للاختبارات بمحافظة الاسكندرية.

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