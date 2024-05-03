اللجنة النقابية لجامعة قناة السويس تُكرم الأمهات المثاليات

قامت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامع قنا السويس، بمشاركة محمد اللبان رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بتكريم الأمهات المثاليات للجامعة.

حضر مراسم التكريم شريف فاروق أمين الجامعه المساعد، والمهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، وأمل سالم مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، والأستاذ محمود الطبجي، والأستاذ أيمن نجاح أمين عام اللجنة النقابية.

هذا وضمت قائمة المكرمات كل من :

منار السيد محمد مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وأسماء عبده محمد بإدارة الجامعة، ومها روكا كلية الزراعة، وزينب رمضان بركات كلية العلوم، الأستاذة تحية حسين معاشات جامعة قناة السويس.

هذا وتقدمت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، ومجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس وجميع العاملين بالجامعة بأرق التهاني للمكرمات، متمنين لهم مزيدا من التقدم والنجاح ولكل أم مصرية وقيادة إدارية التوفيق والسداد.