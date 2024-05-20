بالفيديو.. "صباح الخير يا مصر" يحيي ذكرى وفاة ملك الكوميديا سمير غانم

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى"، تقريرًا تليفزيونيًا عن ذكرى وفاة "ملك الكوميديا " الفنان القدير سمير غانم، والذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

وحل سمير غانم عن عالمنا في 20 مايو عام 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا، لتفقد السينما والدراما المصرية واحدا من أبرز نجومها، والذي شارك سمير غانم في بطولة 150 فيلما أشهرها 30 يوم في السجن، وأميرة حبي أنا، وأهلا يا كابتن، كما تألق على شاشة التلفزيون وقدم 70 مسلسلا، أبرزها كابتن جودة وأهلا فطوطة وحكاية ميزو ورجل شريف جدا.

وامتد نجاحه إلى جميع الأعمار ووصل إلى قلوب الأطفال من خلال شخصية فطوطة التي قدمها في فوزاير رمضان واشتهر بها وتفاعل الأطفال معها بشكل كبير وأجمعوا على حبها.

يذكر أن سمير غانم وُلد في 15 يناير عام 1973 وتخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ورغم ذلك، فقد أحب التمثيل وكانت بدايته اللقاء بجورج سيدهم والضيف أحمد وكون ثلاثتهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة.